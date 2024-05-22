الأربعاء 22 مايو 2024
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وزيرة التخطيط لـ"الدستور": 2 تريليون جنيه التكلفة الإجمالية لـ"حياة كريمة"

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قطعت الدولة المصرية نصف الطريق تقريبًا نحو تنفيذ مراحل وأهداف مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" منذ إطلاقها رسميًا فى أوائل عام 2019، بهدف تحسين جودة الحياة على مستوى 4700 قرية و32 ألف تابع لخدمة 60 مليون نسمة بحلول عام 2030، بما تتضمنه المبادرة من شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز وغيرها.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

وفى خضم استعدادات الحكومة  لاطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة، بالتزامن مع بداية الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2025 اعتبارًا من يوليو المقبل، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصريح لـ"الدستور"، عن تفاصيل جديدة عن الجدول الزمنى والموازنة المقدرة لمشروع حياة كريمة، موضحة أن التكلفة المتوقعة لتنفيذ مشروعات المبادرة فى حدود 2 تريليون جنيه، بمراحلها الثلاثة خلال الفترة بين عامى 2021 و2030، حيث تمتد المرحلة الأولى بين عامى 2021/2022 و2024/2025، ثم المرحلة الثانية بين عامى 2024/2025 و2027/2028، وأخيرًا المرحلة الثالثة بين عامى 2027/2028 و2029/2030.

مخصصات مبادرة حياة كريمة 

ولفتت الوزيرة، إلى أن مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة بلغت 350 مليار جنيه وبلغت نسبة المنصرف منها 72% أى حوالى 250 مليار جنيه، والتى وجهت لتنفيذ 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركز فى نطاق 20 محافظة، استفاد منها 18 مليون مواطن، وبلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين، كما بلغ متوسط معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى 82.6%.

وحول نتائج تلك التدخلات التنموية، سلطت الوزيرة الضوء على تحسن مؤشر الشمول المالى بـ 11 نقطة مئوية بين عامى 2021 و2023، وتحسن متوقع فى مؤشر جودة الحياة "إتاحة اخدمات الإساسسية" بنحو 65%، فضلًا عن إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 37.2 مليار جنيه بعدد مستفيدين 1.67 مليون مستفيد، وجارى تأهيل 20 قرية ضمن "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

حياة كريمه وزيرة التخطيط الصعيد مشروعات حياة كريمة الدكتورة هالة السعيد

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