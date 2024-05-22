الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

التخطيط: 82.6% متوسط معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" بـ23 ألف مشروع

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، إذ بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 82.6%، وبلغت مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه وبلغت نسبة المنصرف منها 72% أي نحو 250 مليار جنيه، والتى وجهت لتنفيذ 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزًا فى نطاق 20 محافظة.

 

مشروعات حياة كريمة 

وأشارت الوزارة، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، استفاد من مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة 18 مليون مواطن، وبلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

وسجلت مشروعات المدارس أعلى معدل تنفيذ بنحو 99.10%، يليها مراكز الشباب 97%، ومشروعات مياه الشرب 96.43%، مشروعات الوحدات الصحية 90.5%، مشروعات الصرف الصحي 87.30%، محطات السكك الحديدية 81.6%، تبطين وتأهيل الترع 80.8%، المجمعات الحكومية 68.7%، الغاز الطبيعي 68%، وشبكات الألياف الضوئية 64.82%.

 

تقييم أثر مشروعات المبادرة 

خضع أثر مشروعات مبادرة حياة كريمة لتقييم من عدة جهات محلية ودولية، إذ قام المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد دراسة عن تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي، وتمثلت أهم النتائج في خفض معدلات الفقر خاصة في محافظات الصعيد.

يجرى أيضًا التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد مسح لقياس أثر مشروعات المبادرة على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، سيفيد هذا المسح في إعداد تقرير التنمية البشرية القادم "الحياة الكريمة للجميع" المتوقع الانتهاء منه في مطلع العام المقبل.

كذلك تم إطلاق مشروع "دار وسلامة" بقرية أولاد يحيى مركز دار السلام في محافظة سوهاج، لتنفيذ مشروعات "سكن كريم" لتأهيل ورفع كفاءة 200 منزل ووصلات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن توفير قوافل الرعاية الصحية، والخدمات الطبية، وحملات توعوية بتكلفة تصل إلى 53 مليون جنيه في أكتوبر.

وزارة التخطيط حياة كريمه مشروعات حياة كريمة مدارس محافظات الصعيد

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