الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بخطة العام المالي 2024 /2025، وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24 /2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.

مستهدفات قطاع مياه الشرب

وحول مستهدفات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أوضحت السعيد أن عدد محطات مياه الشرب المستهدف إنشائها وتطويرها يبلغ 471 محطة، وأطوال شبكات مياه الشرب المستهدف إنشائها وتطويرها يبلغ 1417 كم، بالإضافة إلى 248 محطة معالجة الصرف الصحي مستهدف إنشائها وتطويرها، وكذلك 101 محطة رفع مستهدف إنشائها وتطويرها خلال عام الخطة، فضلًا عن إنشاء وتطوير 3027كم أطوال شبكات الصرف الصحي مستهدفه.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف نهو 13 محطة مياه شرب، بالإضافة إلى نهو 58 مشروع صرف صحي.

إتاحة وحدات سكنية

وفيما يخص قطاع الإسكان أشارت السعيد أن الخطة تستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية، حيث يصل عدد الوحدات السكنية  337.2 ألف، منها 37.4 ألف وحدة سكنية في مشروع سكن لكل المصريين، 271.5 ألف وحدة إسكان إجتماعي، بالإضافة إلى 7.5 ألف وحدة إسكان متميز "جنة"، و20.8 ألف وحدة سكن ودار مصر.

مشروعات الشباب والرياضة

كما استعرضت د. هالة السعيد، مستهدفات قطاع الشباب والرياضة بخطة العام المالي 2024 /2025، وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24 /2025. 
وخلال كلمتها تناولت د.هالة السعيد الحديث حول تعزيز الخدمات الرياضية والشبابية بالخطة، والتي تضمنت تطوير البنية التحتية والمنشاّت الرياضية حيث مستهدف إنشاء حوالي 157 من مراكز الشباب والرياضة، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية، حيث يصل عدد المدن الشبابية المستهدف إنشائها وتطويرها 7 مدن، بالإضافة إلى 8 معسكرات شبابية مستهدف إنشاؤها وتطويرها، فضلًا عن 3 مراكز التعليم المدني مستهدف إنشاؤها وتطويرها، و2 مركز تنمية شبابية مستهدف تطويرها بالقليوبية، كفر الشيخ، و3 نزل شباب مستهدف تطويرها، بالإضافة إلى التوسع في توفير المنشآت الرياضية، حيث بلغ عدد الاستادات الرياضية المستهدف تطويرها 10 استادات، ومن المستهدف كذلك تطوير 53 ناديا رياضيا، فضلًا عن المدن الرياضية والملاعب المفتوحة وكذلك أندية ذوي الهمم المستهدف إنشائها وتطويرها ويبلغ عددها 8 نواد.

وزيرة التخطيط قطاع الإسكان مياه الشرب الصرف الصحي مجلس الشيوخ

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