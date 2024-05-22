الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: إسرائيل تعانى من فشل عسكرى ومأزق سياسى وإنسانى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا أمام مأزق ضخم جدًا تعاني منه إسرائيل وجيش الاحتلال ليس على المستوى العسكري فقط.

وأضاف الباز في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أنه ثبت بعد كل هذه الأشهر أن هذه الألة العسكرية، التي كان يتم الترويج أنها قادرة ولديها إمكانيات هائلة على الردع، وأنه يمكن أن تحسم أي معركة في صالحها في أقل وقت وجهد فاشلة عسكريًا.

وتابع: "إسرائيل تعاني من فشل عسكري، وفي مأزق سياسي كبير جدًا وهذا المأزق يظهر في حالة التباين والاختلاف والتناقض والتناحر بين القيادات الإسرائيلية في الحكومة ومجلس الحرب، بالإضافة إلى مأزق إنساني على مستوى المحتجزين والرهائن، وقتل أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 80 ألف مصاب".

إسرائيل محمد الباز غزة قطاع غزة اكسترا نيوز

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