الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التصديري للصناعات الهندسية" يبحث سبل تعزيز التعاون مع Afrexim bank

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقّع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة شريف الصياد، اتفاقية تعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) تحت عنوان اتفاقية التعاون لشبكة مؤسسات دعم التجارة الأفريقية.

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان اليوم، إن الاتفاقية تهدف للتعاون في عدة مجالات للمساهمة في تعزيز نفاذ صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري إلى القارة الأفريقية، خاصة مع الأداء المتميز للصادرات الهندسية المصرية خلال العام الماضي والربع الاول من 2024.

أوجه التعاون بين المجلس والبنك تنظيم تشمل تنظيم ورش عمل وندوات لتعريف مجتمع المصدرين بالفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بالأسواق الأفريقية والبرامج المختلفة التي يقدمها بنك Afrexim، والتنسيق في تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض من خلال الاستعانة بفروع البنك بالدول الأفريقية المختلفة، والاستفادة من البرامج المقدمة من البنك للدعم الفني وبناء القدرات والمنح التمويلية وتعزيز الاستفادة من موقع TRADAR التابع للبنك للحصول علي معلومات خاصة بالتجارة والاستثمار في أفريقيا وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية.

ووقع الاتفاقية من جانب المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد ومن بنك Afrexim ليزان كيس، رئيسة حلول المعلومات التجارية، بحضور مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس ومحمد سامي، مدير التعاون الدولي وعدد من مديري الإدارات وأعضاء فريق العمل بالبنك.

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