الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحرية المصرى: محاولات الإعلام الأمريكى الإساءة للجهود المصرية بغزة "تزييف للحقيقة"

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

أدان حزب الحرية المصري، محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء فى القطاع، خاصة أن مصر تحملت الكثير من الاتهامات منذ اتهامها بغلق المعبر وعدم السماح بمرور المساعدات على الرغم من عدم إغلاقها المعبر ولو لحظة واحدة منذ اندلاع الأزمة.

كما رفض النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أكاذيب الـCNN حول الوساطة المصرية والجهود التي تبذلها مصر من أجل حل الأزمة، فكيف للوكالة إعلامية أن تلقي اتهامات تخص دولة كبيرة مثل مصر عبر قولها: مصادر مطلعة، من هذه المصادر المطلعة، وما الهدف من تشويه الدور المصري في حل الأزمة،  ولكن محاولات بعض الأطراف بإلقاء الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب فى اتخاذ القرارات المطلوبة أمر يحاولون به توريط مصر وإلقاء اللوم عليها وإظهار صورتها بأنها مقصرة على عكس الحقيقة.

لن نكون الشماعة التى يعلقون عليها فشلهم

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك جهات تحاول تحميل مصر مسئولية فشل المفاوضات على الرغم من أن مصر لم تتدخل إلا بعد إلحاح شديد للقيام بذلك لخبرتها ونجاحها في تحقيق هدنة سابقة، ولكن إسرائيل تحاول أن تحمل مسئولية الفشل لآخرين من أجل استكمال ممارسة جرائمها وتهدئة شعبها الثائر والغير راضي تماما عن أفعال نتنياهو وهو ما نرفضه تماما، فنحن لن نكون الشماعة التي يعلقوا عليها فشلهم وتورطهم.

وأكد مهنى أن مصر كانت أول من اقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت هي أساس المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة، فكيف يتم الترويج الآن لفشلها، فنحن نثق في قيادتنا السياسية وقدرتها على حل الأزمات وإن كانت هذه المحاولات من أجل التخلي عن القضية الفلسطينية فهذا لم ولن يحدث مهما كانت الضغوط الموضوعة علينا.

الحرية المصري الجهود المصرية قطاع غزة الوساطة المصرية CNN القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

النائب عصام خليل يرد على أكاذيب "CNN" حول الوساطة المصرية

"خارجية الشيوخ": مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية إقليميًا ودوليًا

مجدي مرشد: الخدمات الطبية لن تتأثر بدخول المستثمر في إدارة المستشفيات الحكومية

محاضرة لـ"مستقبل وطن" بالجيزة حول مخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

كشف غموض مقتل شاب بطريقة أليمة في نجع حمادي.. الزوج قتل شقيق الزوجة

فستان "كيت بلانشيت" أثار الجدل.. إطلالات مبهرة لنجوم السينما على سجادة كان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة