أسهل طريقة لعمل آيس كريم مانجا عويس في البيت

استعرض برنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، طريقة لعمل آيس كريم مانجا عويس في البيت بخطوات بسيطة.

وعرضت الإعلاميتان سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، الطريقة مع بوجي ملك الأيس كريم، قائلتين: "لأي ست بيت عايزة تعمل أيس كريم بدل ما تشتري، من اي محل بتشتري كريم ايس كريم ايوه وتحط عليها النسب بتبقى نسب للمانجا بالحباية زي ما هيا، زي الفانليا ويحطوها في قالب بلاستك كل ساعتين نقلب ثلاث مرات".

وتابع: "ونقوم بعمل مانجا، بطيخ، أي طعم يجب أن يقوم بعمله سهلًا وكل ساعتين يقلبونه ويدخلونه إلى الفريزر الثاني ولكن عندما سيخرج من الفريزر سيكون مجمد، وبيبقى كريمى زي الايس كريم، وتعتعقوا بالزبادي مع الفاكهة او مع الشوكولاتة او مع اللوتس او مع اي حاجة ويتحط في الخلاط ويتحط في علب بداخل الفريزر".