محمد البستاني: الاستقرار السياسي والاقتصادي ساعد في رواج المنتج العقاري

قال محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات وخاصة في القطاع العقاري والذي يشهد نمو كبير وذلك بفضل إقامة المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المناطق الأخرى .

وأضاف «البستاني» في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والتي تنعم به مصر هو ما أعطى رواجا للمنتج العقاري وساعد جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية بفضل ثبات سعر الفائدة وصرف العملات، مما جعل المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة عن بعض دول الجوار للاستثمار في المدن الجديدة خاصة أن تنفيذ البنية التحتية الذكية فى المدن الجديدة في مصر من عوامل نجاح أى مشروع يتم تسويقه فى الداخل أو الخارج وخاصة أن تلك المدن أصبحت تضاهي المدن العالمية وخاصة في ظل سهولة التنقل بين المدن بفضل شبكة الطرق الحديثة.

واعتبر أن وجود هامش ربح جيد والمستقبل المضمون للعاصمة الإدارية جعلها على قائمة أولويات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، فى ظل اتجاه أنظار المستثمرين فى العقارات إليها سواء فى المنتجات السكنية أو التجارية والإدارية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول شرائح جديدة من المستثمرين لتنفيذ مشروعات عقارية مختلفة، بالتزامن مع طرح قطع أراضى جديدة فى مختلف أحياء العاصمة الإدارية.

وأشار البستاني إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون نسمة تولد سنويا تحتاج لما لا يقل عن مليون وحدة سكنية سنويا وبالتالي فالسوق العقاري سوف يظل به حالة رواج خلال السنوات القادمة، وخاصة أن هناك العديد من الشراكات ترغب في ظل انخفاض أسعار الفائدة من 20% لتصل حاليا إلى 10% في الاستفادة وإقامة مشاريع جديدة .