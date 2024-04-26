حصاد 3.2 مليون فدان من القمح.. والمؤشرات تبشر بمحصول نحو 10 ملايين طن

أكد الدكتور وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية للارشاد والتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مساحة القمح هذا العام لن تقل عن 3.2 مليون فدان وأن حالة المحصول هذا الموسم جيدة ولاتوجد إصابات في المحصول ويتم الحصاد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وأن البشاير تؤكد أن الإنتاج هذا العام سيكون أكثر من العام السابق وسيكون إنتاجية الفدان أعلى وجاري تقدير المحصول في الحقول الإرشادية وحقول المزارعين.



5 أصناف جديدة دخلت الإنتاج:

وقال" جاد" للدستور" ان هناك ٥ أصناف جديدة هذا العام دخلت محصول هذا العلم إلى جانب العام الماضي ومنها جيزة 171 وسخا 95 وصنف قمح سدس 12 ومصر 4 وقمح مكرونة الصنف الجديد وبني سويف 8 وجميعهم أصناف عالية الإنتاجية وتتحمل التغيرات المناخية وحازت هذة الأصناف إعجاب المزارعين من حيث الشكل الإنتاج، ومتوقع إنتاج هذا العام أعلى من إنتاج العام الماضي ومستهدف توريد 3.5 مليون طن للصوامع ومتوقع الإنتاج يزيد عن 9 ملايين طن وقم تم عمل حملة قومية لمحصول القمح لنحو 22 ألف حقل إرشادي تغطي جميع القرى المصرية وجميعها من الفرق البحثية بمركز البحوث الزراعية مع الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأضاف وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن متوسط إنتاج الحقول الارشادية في المحافظات أكثر من 24 أردب للفدان، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن رفع سعر التوريد حتى وصل 2000 جنيه للأردب وهو سعر مرضي للمزارع ويغطي تكلفة الانتاج وهامه ربح جيد بالإضافة إلى إنتاج تبن العلف، وقد غطت الوزارة هذا العام 100% من مساحات القمح بالتقاوي المعتمدة مما انعكس على الإنتاج في حقول المزارعين وذلك بالتقاوي المدعومة والمخفضة السعر بأحدث الأصناف الجديدة.