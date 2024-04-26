الجمعة 26 أبريل 2024
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سياسي

برلماني: استرداد سيناء سيظل ملحمة وطنية تتناقلها الأجيال

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن استرداد سيناء وتعميرها سيظل ملحمة وطنية تتناقلها الأجيال، لتتذكر منها العبر في البطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة ورجالاتها دفاعا عن سيناء.

ولفت نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن سيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان. مشيرا: أن سيناء تعرضت على مدار تاريخها لموجات احتلال وعدوان مرة عن طريق الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها بعد استيطان الارهاب لها لسنوات، وهو ما نجحت مصر في القضاء عليه ويحسب للسيسي.

 

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نادر نسيم: مصر تبذل جهودا مضاعفة لوقف الحرب في قطاع غزة والعدوان الهمجي

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نادر نسيم: القمة المصرية الأوروبية رفعت العلاقات إلى المستوى الاستراتيجى

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة السيسي في يوم تحرير سيناء وأعيادها برجوع آخر شبر فيها، للدولة المصرية يؤكد أن شعب مصر وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة، نجحوا في حماية سيناء وصونها والحفاظ عليها.

ونوه نائب بني سويف، بأن ما يتم اليوم في سيناء من تنمية شاملة وتعمير، يؤكد أن الدولة تبذل أقصى طاقتها لتعزيز مقدرات سيناء ضمن الجمهورية الجديدة التي يتم تدشينها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم أن تحرير سيناء أكد أن المصريين لن يفرطوا في أرضهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

النائب نادر يوسف نسيم مجلس الشيوخ سيناء القوات المسلحة البطولات

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