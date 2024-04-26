برلمانى: ما يتم فى سيناء من تعمير وتنمية هو رد الجميل لتضحيات أبنائها

قال النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، إن ملحمة البطولة والتضحيات في سيناء ستظل شاهدة على نجاح ضخم حققته الدولة المصرية بقيادة السيسي في سيناء، وبالخصوص خلال السنوات الأخيرة، بعد إنهاء الاحتلال بها.

ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى خوض الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب طوال السنوات الماضية لاقتلاع الشر، ونجحت في ذلك فعلًا وعززت استقلال سيناء، والتي دخلت ضمن منظومة الجمهورية الجديدة، موضحًا أن ما يتم في سيناء من تعمير وتنمية هو رد الجميل لتضحيات أبنائها وبطولات القوات المسلحة الباسلة على أرضها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى كلمة السيسى بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، وتأكيده أن شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة، طالما نجح في حماية سيناء وصونها والحفاظ عليها، وقصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين. لافتًا إلى أن مصر تعرضت لاختبار جديد استهدف سيناء، حيث حسمت الدولة الحرب الشرسة ضد قوى الإرهاب والشر.

وأفاد النائب، بأن كلمة السيسي في هذه المناسبة الغالية أوضحت ما بذلته مصر من بطولات وما قدمته من تضحيات من أجل سيناء.

واختتم النائب علي نور بالقول إن المعركة بخصوص سيناء لم تنته، وهناك معركة تنمية شاملة على أرضها بعد استقلالها وتطهيرها من الإرهاب.