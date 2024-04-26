الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مصر ونجيب محفوظ.. درة تاج الدورة 33 من «معرض أبوظبى للكتاب»

الدورة الـ٣٣ من معرض
الدورة الـ٣٣ من معرض أبوظبى الدولى للكتاب

تنطلق فعاليات الدورة الـ٣٣ من معرض أبوظبى الدولى للكتاب، خلال الفترة من الإثنين المقبل الموافق ٢٩ أبريل الجارى إلى ٥ مايو المقبل، فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض، تحت شعار: «هنا.. تسرد قصص العالم».

ويستضيف المعرض هذا العام «مصر» كضيف شرف، لتشارك الجمهور ببرنامج ثقافى حافل ومتنوع، يعكس تاريخها الفكرى والمعرفى والحضارى، ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

واختير الروائى والأديب العربى العالمى نجيب محفوظ الشخصية المحورية فى الدورة المنتظرة، التى تخصص برنامجًا متكاملًا للاحتفاء به، واستعراض أهم إنجازاته وتأثيره الأدبى والإنسانى، مع توزيع البرنامج على كل فعاليات وأنشطة المعرض، ليغطى أبرز جوانب حياة ومسيرة الأديب الكبير.

ويُخصص لهذه الغاية جناح مميز لعرض أهم إنجازات نجيب محفوظ، وتاريخ حياته، فى تجربة غامرة مميزة تصحبنا فى عوالمه الخاصة، وتأثيره الأدبى والإنسانى، بالإضافة إلى الجلسات اليومية ضمن «البرنامج الثقافى».

وتقام ٨ جلسات عن نجيب محفوظ ضمن فعاليات المعرض، من بينها: «نجيب محفوظ.. مرآة التاريخ والمجتمع»، و«البدايات والخواتيم»، و«شلة الحرافيش»، و«نجيب محفوظ والنقد»، و«نجيب محفوظ، ويبقى الأثر»، و«نجيب محفوظ فى عيون العالم»، و«أحفاد نجيب محفوظ»، و«عوالم نجيب محفوظ»، إلى جانب جلسة «روايات نجيب محفوظ بشكل جديد»، التى تشهد إطلاق روايات مصورة للراحل، لأول مرة.

تشارك فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب ١٢ دولة، لأول مرة، هى: اليونان، وسريلانكا، وماليزيا، وباكستان، وقبرص، وموزمبيق، وكازاخستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان، والبرازيل، ليقدم للجمهور سلسلة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية.

وتشارك الصين بـ٩ أجنحة، لتكون أكبر مشاركة فى أى معرض للكتاب حول العالم، ويضم الوفد الصينى الرسمى المشارك ٧٠ ضيفًا، يمثلون ٨٠ دار نشر صينية، حضورًا وتوكيلًا، مع تقديم ١٥ فعالية ثقافية ومهنية وفنية. بينما تشارك الهند بـ٢٣ دار نشر، إلى جانب برنامج ثقافى متنوع.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب مصر نجيب محفوظ

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