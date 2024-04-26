معرض أبوظبى الدولى للكتاب.. برنامج ثقافى حافل احتفاء بمصر ونجيب محفوظ

يُفتتح معرض أبو ظبي الدولي للكتاب لهذا العام ٢٠٢٤ قريبًا، وفيه الدمية المصرية "أبلة فاهيتا" التي توقع كتابها -إن جاز التعبير- الأول والذي يحمل عنوان "أنا" في جلسة من المتوقع لها أن تكون "تفاعلية مرحة" حسبما أعلنت إدارة المعرض عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وستقع الجلسة في الـ ٢٩ من إبريل الجاري وحتى الـ ٥ من مايو المُقبل على خشبة مسرح مركز أبوظبي الوطني للمعارض بـ أدنيك.

وتحتفي تلك الدورة بـ "مصر" في عنوان ملامح مصرية، حيث تكرم مسيرة مصر التاريخية الطويل ومسيرتها الرائدة في صناعة النشر، وكذلك كتب على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "نستأنف رحلتنا في الاحتفال بإرث حضارات العالم المتنوعة، وهذا العام نحتفي بحضارة امتدت لآلاف السنين، وشكلت ضمير ووجدان وتاريخ الإنسانية.. جمهورية مصر العربية، ضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين".

معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام نظام دفع رقمي مستحدث لتتم عبره المعاملات النقدية بشكل أسهل ورقمي وغير نقدي بما له من مزايا كثيرة ومواكبة لآخر المستجدات في مجال التكنولوجيا وحلول الدفع.

ومن مميزات هذا النظام حصول العارضون على تقارير مبيعات مفصلة، وكذلك سيجعل هذا النظام تجربة التسوق لزوار المعرض سريعة وسلسة مع خيارات دفع غير نقدية عديدة.

وكذلك تحتفي بالفن التشكيلي عبر معرض "همسات من الماضي" على هامش معرض الكتاب.

ولأن المعرض يحاول أن يحتفي بكل أنواع الفنون هناك لقاء مع الطاهي والشيف "كلود تاياج" الذي يحاول أن يقدم أطباقًا فنية وفنه هو النكهات في الادوبو الفلبيني وله مع كل وصفة حكاية.

وكذلك احتفي بالكتاب المصري الراحل "نجيب محفوظ" صاحب نوبل في الأدب لعام ١٩٨٨، وكتب على الصفحة الرسمية للمعرض "تجاوز نجيب محفوظ دور الأديب التقليدي وأبدع في نقد وتصوير الحاضر الاجتماعي المصري بمختلف أبعاده، كما خلد من خلاله قضايا الإنسان وأسئلته في كل مكان ليصبح أديبًا عالميًا"، ولا يمكن نكران أن الأديب الراحل تربع على عرش الأدب الروائي لسبعة عقود.

وكذلك يمكن للزوار التأمل في مجموعة من المقتنيات النادرة لجامع المخطوطات الكويتي "وضاح خالد سعود الزيد" الذي يشارك للمرة الأولى في المعرض.



