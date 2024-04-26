"كوكتيل دمار".. حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مخدرات فى الزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس المتهمين بحيازة كمية مختلفة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة الزاوية الحمراء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عاطلين، لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، وبحوزتهما "1٫500 كجم لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش و3 طلقات نارية".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.