حبس تاجر خردة متهم بسرقة محولات الكهرباء في الأقصر

أمرت جهات التحقيق بالأقصر، اليوم، حبس تاجر خردة سرق محولات كهرباء بقرية العشي بدائرة مركز الزينية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لمركز طيبة بسرقة محولات الكهرباء على الطريق العام ناحية قرية العشي، والذي سبق اتهامه في 4 قضايا سرقة بالإكراه، سرقة متجر، مخدرات، وسرقة بالإكراه أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات، وتكثيف التحريات من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة، تبين أن اللص يدعى «أ..أ» 33 عاما مقيم بمركز قوص بمحافظة قنا ومحل إقامتة آخر بالحكروب محافظة أسوان، يتردد على مخزن كائن بناحية المدامود التابعة لدائرة مركز الزينية.



وعقب مداهمة المخزن تم ضبط المتهم بحوزته كمية من الكابلات الكهربائية بطول 150 مترا زنة 35 كيلو جراما، عدد واحد عداد كهرباء، و3 مفاتيح كهرباء ومقص حديدي.

وبمواجهته بما أسفر عن ضبطه، أقر بأن المضبوطات من متحصلات السرقة من محولات الكهرباء بالعشي، وبالعرض على شركة هندسة كهرباء الأقصر اقرت بأن المضبوطات تابعة لها وغير مسموح بتداولها.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.