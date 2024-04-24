الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس تاجر خردة متهم بسرقة محولات الكهرباء في الأقصر

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالأقصر، اليوم، حبس تاجر خردة سرق محولات كهرباء بقرية العشي بدائرة مركز الزينية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


كانت تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لمركز طيبة بسرقة محولات الكهرباء على الطريق العام ناحية قرية العشي، والذي سبق اتهامه في 4 قضايا سرقة بالإكراه، سرقة متجر، مخدرات، وسرقة بالإكراه أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات، وتكثيف التحريات من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة، تبين أن اللص يدعى «أ..أ» 33 عاما مقيم بمركز قوص بمحافظة قنا ومحل إقامتة آخر بالحكروب محافظة أسوان، يتردد على مخزن كائن بناحية المدامود التابعة لدائرة مركز الزينية.


وعقب مداهمة المخزن تم ضبط المتهم بحوزته كمية من الكابلات الكهربائية بطول 150 مترا زنة 35 كيلو جراما، عدد واحد عداد كهرباء، و3 مفاتيح كهرباء ومقص حديدي.

وبمواجهته بما أسفر عن ضبطه، أقر بأن المضبوطات من متحصلات السرقة من محولات الكهرباء بالعشي، وبالعرض على شركة هندسة كهرباء الأقصر اقرت بأن المضبوطات تابعة لها وغير مسموح بتداولها.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تاجر خردة محولات كهرباء أمن الأقصر

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك