مكتب فى سوق الجمعة لحل المشاكل.. المعلمة عسلية لـ"الدستور": "الصح مالوش غير باب واحد"

فتحت المعلمة عسلية أحد أشهر معالم سوق الجمعة، في منطقة السيدة عائشة التابعة لمحافظة القاهرة، مكتبًا لحل المشاكل في سوق الجمعة.



التقى «الدستور» المعلمة عسلية للوقوف على إدارتها للمشاكل التي تحدث في سوق الجمعة، وطريقة تعاملها مع الأهالي، وسر شهرتها بين رواد السوق.



قالت المعلمة عسلية لـ«الدستور» في فيديو خاص عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن سوق الجمعة من أكبر وأقدم الأسواق في مصر، لذلك تتوافد عليه أعداد كبيرة جدًا من المواطنين بشكل دوري، الأمر الذي يتسبب في نشوب العديد من المشاكل بين رواد سوق الجمعة والأهالي.



تابعت: "بصفتي من أقدم تجار سوق الجمعة، فإن التجار يأتون إلى مكتبي من أجل حل أي أزمة تواجههم.. أقيم جلسات عرفية بين التجار وبعضهم وبين أهالي المنطقة لحل مشكلاتهم".



لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي: