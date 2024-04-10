إقبال كبير على محلات البن في أولى أيام عيد الفطر

سيطرت حالة من الزحام الشديد على محلات بيع البن، في أولى أيام عيد الفطر المبارك، حيث اصطف المواطنون في طوابير طويلة، انتظارًا للحصول على احتياجاتهم من أجل عمل فنجان القهوة، الذي يتحكم في مزاج عدد كبير من المصريين، خاصة عقب انتهاء صيام شهر رمضان وبدء إجازة العيد أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

إقبال على محال البن

وفي منطقة ميدان الجيزة، حيث يقع أحد المحلات الشهيرة، المتخصصة في بيع البن، اكتظ المحل عن أخره بالزبائن مع أولى أيام العيد، بالحديث مع أحدهم خلال انتظاره للحصول على ما يلزمه، وهو شخص سبعيني يدعى عم صبحي، قال "حضرت إلى هنا مع أولى أيام العيد من أجل شراء ما يلزمني من كميات بن لجميع أفراد أسرتي، خاصة وأنه تم تخفيض سعره في الآونة الأخيرة، مع انخفاض سعر الدولار، بفضل المشروعات الضخمة التي تحدث في الدولة، لذلك قررت استغلال الفرصة لشراء ما يلزمني وتخزينه الفترة القادمة، وفنجان القهوة عندي شيء مهم جدًا، ويتحكم بالفعل في مزاجي وانفعالاتي طوال اليوم، واعتقد لنه نفس الأمر لعدد كبير من المصريين، واتمنى أن تكون هذه الأيام المباركة، زوال هم وكشف غم لكل مكروب وعيد سعيد علي الجميع".

وفي منطقة الدقي حيث أحد المحال الشهيرة، التي اصطف أمامها عدد من الزبائن أيضًا، تحدثنا مع خالد دويدار شاب ثلاثيني، حيث قال: "فنجان القهوة بعد تناول كعك العيد، هو أول اهتماماتي وعاداتي التي أحرص عليها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وبالفعل انخفض سعر البن بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر جيد، اتمنى أن يستمر هذا الانخفاض، لأهمية هذه السلعة في حياة المصريين، حيث اصبح سعر الكيلو البن الفاتح سادة 440، بعدما قد وصل سعره إلى 480 جنيها، وسعر كيلو المحرج 560، بعدما قد وصل سعره إلى 600 جنيه".

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