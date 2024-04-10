إقبال كبير على المراكب النيلية فى أول أيام عيد الفطر

شهدت المراكب النيلية الموجودة على كورنيش النيل بمنطقة وسط البلد، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، وتوافد العديد من المواطنين على المراكب النيلية لقضاء أوقات ممتعة في النيل.

وحرص العديد من أصحاب المراكب النيلية على تزيين المراكب بالانوار وتشغيل مكبرات الصوت بأغاني العيد والمهرجانات التي تفاعل معاها المواطنين بشكل كبير على مدار أول أيام عيد الفطر المبارك.

الخطة الكاملة من محافظة الجيزة لاستقبال عيد الفطر المبارك

وترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وفى بداية الاجتماع قدم محافظ الجيزة التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية ومواطني وأهالي محافظة الجيزة.

وخلال اللقاء، أعلن محافظ الجيزة جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدًا أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم في المساجد والساحات ومحيطها استعدادًا لاستقبال المصلين.

واطلع محافظ الجيزة على استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد، حيث تم تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة، وفتح مصليات السيدات في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح بإدخال الأطفال لإدخال البهجة عليهم. كما تم فتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافٍ، وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، في إطار تنفيذ إجراءات السلامة العامة، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات دوريا، مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال أيام العيد، بالإضافة إلى منع التعدي على الطريق العام أو البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات خلال فترة العيد، كما تتلقى البلاغات بشأن أي حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية.

وأشار محافظ الجيزة إلى تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة واللحوم والدواجن، وثلاجات الحفظ، والمنشآت الغذائية والأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

كما وجّه المحافظ مدير مديرية التموين والأحياء والمراكز بالمرور على المخابز ومستودعات الأنابيب للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.

كما وجّه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة العيد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الأماكن التي تُمثِّل خطورة داهمة سواء بالسقوط أو الاشتعال، ومنع تراكم أي مخلفات أو المواد القابلة للاشتعال في مخازن الإشغالات، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المرور على الاستوديوهات الفنية وقاعات الافراح للتأكد من الالتزام بشروط الحماية المدنية واستيفاء التراخيص اللازمة للتشغيل.

received_25278952068419863

received_389684773908816

received_446686541151270

received_956752332254817

received_1301555357471554