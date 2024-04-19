الأهلاوية والزملكاوية يشاركون فى وداع عمدة الدراما "صلاح السعدنى"

سيطر الحزن على محبي الفنان الراحل صلاح السعدني، خاصة من جمهور النادي الأهلي.

وفي الوداع الأخير، حضر من الأهلي كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وأسامة حسني نجم الفريق السابق، اليوم، توفي العمدة سليمان غانم الشهير بصلاح السعدني.

وكان "السعدني" عاشقا كبيرا للنادي الأهلي وأحد مشجعي الدرجة التالتة، وله العديد من الإسهامات يعرفها القاصي والداني في الأهلي وخارج الأهلي.

ومن الزمالك، شارك شريف منير حسن، المدير التنفيذي للنادي الأبيض، وممثلًا عن مجلس الإدارة.

وتوفي اليوم الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما.

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

يعد مسلسل "القاصرات" بطولة صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبو عميرة، آخر الأعمال الفنية الدرامية في حياة الراحل، وبعدها اختفي تمامًا عن الشاشة المصرية.

نشأة حياة السعدني

ولد صلاح السعدني 23 أكتوبر 1943، حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، من محافظة المنوفية، وشقيقه الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.



بداية حياته الفنية

بدأ صلاح السعدني دخول الفن بمسرح الكلية مع زميل دراسته الزعيم عادل إمام، وظهر لأول مرة من خلال مسلسل الرحيل عام 1960، ثم غاب عن الشاشة لمدة تقترب من 4 سنوات، ليعود من خلال مسلسل الضحية عام 1964.



عمدة الفنانين

العمدة سليمان غانم من أكثر الشخصيات التي دخلت قلوب المشاهدين التي جسدها صلاح السعدنى في مسلسل "ليالى الحلمية"، وأصبح لقبا يناديه به الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان 1987، وهو إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداث المسلسل بأجزائه الخمسة التى كتبها "عكاشة" حينها عن حي الحلمية الذي كان حيا راقيا للبشاوات والبهوات ثم يتحول إلى حي شعبي يعيش فيه الطبقة الوسطي والفقراء، وسط صراعات وحكايات أداها أبطال عمل بشكل مميز.

الخطيب في جنازة صلاح السعدني