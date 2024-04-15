صاحب قهوة "الزملكاوية": الفوز لأبناء ميت عقبة (لايف)

رصدت كاميرا "الدستور لايف"، أجواء استعداد مقهي الزملكاوية الشهير بمنطقة السيدة زينب، والذي يشتهر بتجمعات جمهور الزمالك بداخله أثناء مباريات نادي ميت عقبة.

والتقت "الدستور" صاحب مقهى الزملكاوية، خالد أوزي، الذي قال: "مستعدون للماتش، ونقوم بتوسعة المكان وقمنا بجلب شاشة كبيرة بروجكتور لمشاهدة أمتع لجمهور الزمالك"، مؤكدًا أن المقهى يستقبل زملكاوية وأهلاوية.

وقال: "الفوز إن شاء الله للزمالك وإمام عاشور زملكاوي بس هو خايف يقول إنه لسه بيحب الزمالك من جمهور الأهلي، لكن هو مشجع كبير للزمالك أبًا عن جد".

ووجه رسالة لجمهور الزمالك زبائنه: "أهم حاجة لجمهور الزمالك ممنوع الشماريخ، ولا الشتائم في جمهور الأهلي، ويكون فيه روح رياضية، اتفرج على الماتش وخد واجبك على عينا بدون أي قلق أو غلط في الأخر والأول إحنا شعب واحد وأخوات".