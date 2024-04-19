ريهام عبدالغفور وعمرو محمود ياسين فى جنازة الراحل صلاح السعدنى (صور)

حضر الفنان عمرو محمود ياسين، والفنانة حنان سليمان، ومحمد العمروسي، وريهام عبدالغفور، جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ونعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير صلاح السعدني، أحد أعمدة الدراما التليفزيونية المصرية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "فقدت مصر اليوم قامة فنية عظيمة، وفنانًا أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، فالراحل لم يكن ممثلًا موهوبًا فقط، بل كان فنانًا مبدعًا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آن واحد، وستظل أعماله باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة.

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

يعد مسلسل "القاصرات" بطولة صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبو عميرة آخر الأعمال الفنية الدرامية في حياة الراحل وبعدها اختفي تماما عن الشاشة المصرية.

نشأة حياة السعدني

ولد صلاح السعدني 23 أكتوبر 1943، حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، من محافظة المنوفية، وشقيقه الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.



بداية حياته الفنية

بدأ صلاح السعدني دخول الفن بمسرح الكلية مع زميل دراسته الزعيم عادل إمام، وظهر لأول مرة من خلال مسلسل الرحيل عام 1960، ثم غاب عن الشاشة لمدة تقترب من 4 سنوات، ليعود من خلال مسلسل الضحية عام 1964.



عمدة الفنانين

العمدة سليمان غانم من أكثر الشخصيات التي دخلت قلوب المشاهدين التي جسدها صلاح السعدنى في مسلسل "ليالى الحلمية"، وأصبحت لقبًا يناديه به الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان 1987، وهى إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداث المسلسل بأجزائه الخمسة التى كتبها "عكاشة" حينها عن حي الحلمية الذي كان حيًا راقيًا للبشوات والبهوات ثم يتحول إلي حي شعبي يعيش فيه الطبقة الوسطي والفقراء، وسط صراعات وحكايات أداها أبطال عمل بشكل مميز.

جنازة صلاح السعدني

جنازة صلاح السعدني

جنازة صلاح السعدني