الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كرم جبر: نتنياهو يحاول إطالة أمد القضية بالدم ومزيد من القتل

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العالم سيكتشف بعد فترة أن ما قامت به إسرائيل من جرائم حرب في غزة يفوق بكثير جدا ما قامت به النازية في ألمانيا.

تدمير البنية التحتية في فلسطين 

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج “مانشيت” مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن إسرائيل عملت على تدمير البنية التحتية الفلسطينية، حيث أصبحت فلسطين الآن أرضا غير صالحة للعيش الآدمي على الإطلاق.

وأضاف في حديثه، أن الموقف الأمريكى فيه نوع من التضارب والتناقض، خاصة وأن أمريكا مُقبلة على انتخابات".

الدمار في فلسطين 

وأشار إلى أن حجم الركام الموجود الآن يحتاج لـ14 سنة لإزالته وإعادة الأحياء، معبرًا: "نتنياهو يحاول إطالة أمد القضية بالدم ومزيد من القتل، والجهود المصرية تركز ليل نهار على عدم اقتحام رفح الفلسطينية، وذلك لأن هذا الاقتحام سيعمل على إدخال المنطقة بالكامل في حالة من الحروب والنزاعات اللامتناهية".

كرم جبر الاعلى للاعلام جابر القرموطي تدمير فلسطين سي بي سي مانشيت

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