كرم جبر: الجرائم الصهيونية أججت مشاعر الكراهية تجاه اليهود عالميًا

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قلوب المصريين تشعر بالحزن الشديد على ما يحدث في الشعب الفلسطيني على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم.

نصرة القضية الفلسطينية

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لا يوجد وحدة في الصف الفلسطيني حتى اليوم، حيث هناك صراع شديد على السلطة، والشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن هذا الصراع الذي يوجد بين الفصائل الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أنه في ظل الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل يمكن القول إن حماس غير قادرة على تحقيق الانتصار على إسرائيل.

مشاعر الكره العالمية ضد اليهود

وأشار إلى أن الجرائم الصهيونية أججت مشاعر الكراهية تجاه اليهود عالميًا، ويمكن القول إن الحرب في غزة الآن لن يكون بها منتصر، ولكن سيكون بها شخص مهزوم.