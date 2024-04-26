الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الحسم أمام دريمز.. جوميز يمنح لاعبي الزمالك تعليمات خاصة

مباراة الذهاب بين
مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية خاصة على اللاعبين ظهر اليوم الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفارس الأبيض، بمدينة كوماسي الغانية.

جاء ذلك ضمن استعدادات الزمالك، للمواجهة المنتظرة أمام دريمز الغاني مساء الأحد المقبل، على ملعب كوماسي، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت المحاضرة شرح العديد من الأمور الفنية المراد العمل عليها خلال مواجهة دريمز الغاني، بجانب توضيح بعض النقاط التي ظهرت خلال مباراة الذهاب.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء أمس الخميس، استعداداً لمواجهة بطل غانا المرتقبة بالكونفيدرالية.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقه حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك لرحلة غانا المرتقبة 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله “نيمار” – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت مساء الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري والرسمي للكونفيدرالية داخل منطقة الشرق الأوسط، مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، مساء الأحد المقبل على ستاد كوماسي، في إياب نصف نهائي المسابقة القارية، على الهواء مباشرة.

لقب يتيم 

يمتلك الزمالك، لقب يتيم بالكونفيدرالية، كان في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

جوميز الزمالك دريمز الغاني الكونفيدرالية تعليمات جوميز للاعبي الزمالك

مواد متعلقة

تفاصيل فرمان جوميز لمصابى الزمالك قبل لقاء دريمز الغانى فى الكونفدرالية

جوميز يدافع عن قراره بالبدء بشيكابالا أمام دريمز الغانى

أول تعليق من جوميز على تعادل الزمالك أمام دريمز الغانى

جوميز: الزمالك مطالب بالتركيز فى جميع أوقات المباراة لاستغلال هفوات دريمز

الأكثر قراءة

عاجل| بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع زورق وطائرة مُسيرين فى مناطق يسيطر عليها الحوثيون

تحرك برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

سيارة عبدالناصر تزين احتفالية مئوية نادى السيارات (فيديو)

بحضور آخر ملوك مصر.. مئوية نادي السيارات تحتفي بأقدم أشكال الـ"أوتومبيل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان في الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى