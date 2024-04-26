قبل مواجهة الحسم أمام دريمز.. جوميز يمنح لاعبي الزمالك تعليمات خاصة

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية خاصة على اللاعبين ظهر اليوم الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفارس الأبيض، بمدينة كوماسي الغانية.

جاء ذلك ضمن استعدادات الزمالك، للمواجهة المنتظرة أمام دريمز الغاني مساء الأحد المقبل، على ملعب كوماسي، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت المحاضرة شرح العديد من الأمور الفنية المراد العمل عليها خلال مواجهة دريمز الغاني، بجانب توضيح بعض النقاط التي ظهرت خلال مباراة الذهاب.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء أمس الخميس، استعداداً لمواجهة بطل غانا المرتقبة بالكونفيدرالية.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقه حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك لرحلة غانا المرتقبة

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله “نيمار” – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت مساء الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري والرسمي للكونفيدرالية داخل منطقة الشرق الأوسط، مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، مساء الأحد المقبل على ستاد كوماسي، في إياب نصف نهائي المسابقة القارية، على الهواء مباشرة.

لقب يتيم

يمتلك الزمالك، لقب يتيم بالكونفيدرالية، كان في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.