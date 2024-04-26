الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"عشان ميضحكش عليك".. المعلمة حنان توضح طريقة شراء سمك زينة من سوق الجمعة (فيديو)

المعلمة حنان فيش
المعلمة حنان فيش

«اللي يصلي على النبي يكسب» هكذا بدأت تنادي المعلمة حنان الشهيرة بـ «حنان فيش» في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة التابعة لمحافظة القاهرة، منذ قليل، على رواد السوق، لجذب انتباهم إلى المجموعة النادرة من أسماك الزينة التي تبيعها.

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عرضت المعلمة حنان في فيديو خاص نشرته جريدة «الدستور» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض أنواع الأسماك التي تعرضها، وكان من بينها نوع من أسماك الزينة تميز بلونه الأسود ويدعى مساح الزجاج، وذلك لأنه يساعد في تنظيف أحواض الأسماك بشكل كبير جدًا. وهناك بعض الأهالي يطلقون على هذا النوع من الأسماك أسماء مثل "الكناس" و"الزبال".

أوضحت المعلمة حنان لـ «الدستور» أنها تلبي احتياجات كل رواد سوق الجمعة، ولذلك لديها أسماك تبدأ أسعارها من 10 جنيهات وحتى 500 جنيه. وأضافت أنها تبيع القواقع التي بها محار، مما يحافظ على نظافة أحواض الأسماك لأنها تأكل الطحالب، مشيرة إلى أن سعر القوقعة الواحدة هو 10 جنيهات.

وأشارت المعلمة حنان إلى أن لديها بعض الأسماك المستوردة مثل سمكة الكوبي التي يصل سعر الواحدة منها إلى 17 جنيهًا، وسمك البوي الذي يوجد منه 3 أحجام: الكبيرة بسعر 70 جنيهًا، والمتوسطة بسعر 40 جنيهًا، والصغيرة بسعر 25 جنيهًا. وأضافت أنه يوجد لديها أنواع من الأسماك يصل سعرها إلى 7 جنيهات ونصف.
يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال مشاهدة الفيديو التالي: 
 


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« اللي يصلي على النبي يكسب» هكذا بدأت تنادي المعلمه حنان الشهيرة بـ « حنان فيش» في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة التابعة لمحافظة القاهرة، منذ قليل، على رواد السوق، لجذب انتباهم إلى المجموعة النادرة من أسماك الزينة التي تبيعها.

عرضت المعلمة حنان في فيديو خاص نشرته جريدة « الدستور» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض أنواع الأسماك التي تعرضها والذي كان من بينها نوع من أسماك الزينة يمتاز بلونة الأسود، يدع مساح الزجاج، وذلك لأنه يساعد في تنظيف أحواض الأسماك بشكل كبير جدًا، وهناك بعض الأهالي يطلقون على هذا النوع من الأسماك أسم الكناس والزبال.


 

سوق الجمعة السيدة عائشة سمك الزينة أسماك الزينة في سوق الجمعة حي السيدة عائشة محافظة القاهرة

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