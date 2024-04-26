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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز مواليد 2009 يتوج بدوري الجمهورية على حساب الزمالك (صور)

بيراميدز يتوج بدوري
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009

توج فريق نادي بيراميدز مواليد ٢٠٠٩، بلقب بطولة الدوري بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره نادي الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الزمالك اليوم الجمعة، في ختام منافسات دوري الجمهورية.

سجل رباعية الفريق في المباراة، حمزة جمال، ويونس محمد "هاتريك" ٣ أهداف، ليمنح بيراميدز الفوز وصدارة الترتيب ولقب الدوري.

يذكر أن بيراميدز كان حقق الفوز في مباراة الجولة قبل الأخيرة على الأهلي بهدف دون مقابل، قبل أن يفوز على الزمالك في نهاية مباريات الدوري.

ويقود الفريق المدير الفني توفيق عيد توفيق والمدرب العام إيهاب المصري ومدرب الحراس أحمد محمود، ويشرف على قطاع الناشئين معتصم سالم رئيس القطاع ومساعد المدير الرياضي.

بيراميدز يسقط البنك الأهلي بثلاثية مثيرة

ومن جانب آخر، حقق فريق بيراميدز الأول، فوزا مثيرا على نظيره البنك الأهلي، مساء الأربعاء الماضي، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل، بثلاثية مقابل هدفين.

وشهدت المباراة إشهار حكم الساحة محمد يوسف، الكارت الأحمر في وجه رمضان صبحي، مباشرة جناح الفريق السماوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل.

عقوبات الجولة التاسعة عشر بدوري نايل

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الـ 19 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

مباراة طلائع الجيش وإنبي:

إيقاف مدير الكرة بنادي إنبي لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي:

إيقاف رمضان صبحي رمضان لاعب فريق بيراميدز لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

وحصل رمضان صبحي على بطاقة حمراء في الدقيقة 59 بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو نتيجة تدخله المتهور على أيمن أشرف.

بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز يتوج بدوري الجمهورية 2009
بيراميدز مواليد ٢٠٠٩ دوري الجمهورية الزمالك بيراميدز الزمالك 2009

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