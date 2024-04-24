مصطفى فتحى رجل مباراة بيراميدز والبنك الأهلى

حصل مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز على لقب أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-٢ في إطار الجولة الـ١٩ من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وواصل بيراميدز الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٥ نقطة بعدما حصد ٣ نقاط هامة في مشوار البطولة.

وقدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة في مواجهة البنك الأهلي وسجل هدفين من ثلاثية بيراميدز ليمنح الفريق ٣ نقاط هامة.

ونجا فريق بيراميدز من مفاجآت فريق البنك الأهلي واستطاع أن يعيد تقدمه الذي أنهى عليه الشوط الأول، لينتصر بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الـ19 من بطولة الدوري.

وارتفع رصيد بيراميدز عند 35 نقطة في صدارة جدول الدوري، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

أحداث الشوط الأول

بيراميدز ضغط في بداية الشوط، وشهدت الدقيقة السادسة ركلة ركنية أولى لبيراميدز على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذت بتمريرة قصيرة تجاه محمد الشيبي الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 11 تسديدة خطيرة عن طريق ياو أنور لاعب البنك الأهلي من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق محمد الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بقبضة اليد إلى رمية تماس.

في الدقيقة 22 ركلة ركنية للبنك الأهلي على يمين مرمى بيراميدز، نفذت بتمريرة قصيرة لإسحاق يعقوب الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 36 تسديدة أرضية زاحفة من كريم بامبو لاعب البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها حارس بيراميدز أحمد الشناوي من أسفل يمين مرماه.

في الدقيقة 38 كرة عرضية من محمد هلال لاعب البنك الأهلي من جهة اليمين أبعدها أحمد سامي مدافع بيراميدز عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 44 سدد سعيدو سيمبوري من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وحصل رمضان صبحي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على محمد فتحي لاعب البنك الأهلي في منتصف الملعب.

بطاقة صفراء من نصيب محمود الجزار لاعب البنك الأهلي بعد تدخل عنيف على إبراهيم عادل.

وجاء هدف بيراميدز قبل نهاية الشوط الأول بعدما انفرد إبراهيم عادل بالحارس حسن شاهين ووضع الكرة ساقطة فوق الحارس.



أحداث الشوط الثاني

فريق البنك الأهلي استهل الشوط الثاني بقوة وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليمين قابلها سعيدو سيمبوري برأسية من على حدود منطقة الــ6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى.

وفي الدقيقة 52 أضاف الهدف الثاني بعد كرة عرضية من ياو أنور من جهة اليمين قابلها كريم بامبو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

وكاد البنك أن يباغت بيراميدز بهدف ثالث في الدقيقة 54 بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى من محمد هلال لاعب البنك الأهلي من على حدود منطقة الجزاء ردت من العارضة.

وتمكن بيراميدز من معادلة النتيجة سريعًا في الدقيقة 55 بعد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء من مصطفى فتحي سكنت أسفل يسار المرمى.

وحصل رمضان صبحي على بطاقة حمراء في الدقيقة 59 بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو نتيجة تدخله المتهور على أيمن أشرف.

في الدقيقة 66 تسديدة قوية من مهند لاشين لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 69 تسديدة قوية من سيرجي أكا لاعب البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعي بيراميدز، ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 73 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو أشار بركلة جزاء لبيراميدز بعد إعاقة من ياو أنور لأحمد سامي داخل منطقة الجزاء.

وسدد مصطفى فتحي ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 74 على يسار الحارس حسن شاهين.

في الدقيقة 93 انفراد تام بالمرمى من كريم حافظ لاعب بيراميدز أنهاه بتسديدة من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس حسن شاهين من يسار مرماه.