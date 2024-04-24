الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المدير الفنى لبيراميدز: مكسب مهم أمام البنك الأهلى رغم "قوة المنافس"

بيراميدز
بيراميدز

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لـ نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الذي تحقق على حساب البنك الأهلي والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، مشددا على أنه يصف لاعبيه بأنهم أبطال بسبب الصعوبات ومواجهة فريق قوي للغاية بغض النظر عن مركزه في الدوري فهو يضم لاعبين على أعلى مستوى، بجانب اللعب في حرارة عالية زاد من صعوبة اللقاء.

شدد المدرب على أن جميع اللاعبين كانوا أبطالا وقدموا أفضل ما لديهم خلال اللقاء وفخور بتدريبهم والآن يعمل الجميع على عدم خسارة أي مباراة مستقبلا ولابد من الفوز المتتالي والمستمر حتى يواصل الفريق صدارة البطولة.

يورتيشتش عبر عن حزنه لغياب رمضان صبحي عن اللقاءات المقبلة بسبب الطرد المباشر ولكن في المقابل الفريق يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم تعويض غيابه والجميع على استعداد لمواصلة المشوار بكل قوة حتى التتويج باللقب.

واختير مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-٢ في إطار الجولة ١٩ من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وواصل بيراميدز الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٥ نقطة بعدما حصد ٣ نقاط هامة في مشوار البطولة.

وقدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة في مواجهة البنك الأهلي وسجل هدفين من ثلاثية بيراميدز ليمنح الفريق ٣ نقاط هامة.

نجا فريق بيراميدز من مفاجآت فريق البنك الأهلي واستطاع أن يعيد تقدمه الذي أنهى عليه الشوط الأول، لينتصر بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 19 من بطولة الدوري.

وارتفع رصيد بيراميدز عند 35 نقطة في صدارة جدول الدوري، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر في  جدول الدورى.

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