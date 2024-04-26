الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السفارة الأمريكية بالقاهرة: نفتخر بالشراكة مع مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

منحت السفارة الأمريكية Hollywood Fellowships لصانعات الأفلام المصريات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الجمعة.

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مهرجان اسوان

وقالت السفارة في بيانها: "تتشرف السفارة الأمريكية بالقاهرة بدعم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 2024. بالشراكة مع منظمة فيلم إندبندنت غير الربحية ومقرها لوس أنجلوس، وقد منحت السفارة ثلاث جوائز للإقامة السينمائية والتي من خلالها سيتم سفر صانعات أفلام مصريات إلى هوليوود لحضور برامج مخصصة ومقدمه من قادة صناعة السينما هناك لمساعدتهم في اتمام أفلامهم الخيالية أو الوثائقية".

الفائزون 


وأعلنت السفارة أن الفائزين هم يمنى خطاب مخرجة "50 مترًا"، وسندس شبايك مخرجة “وأنا أيضًا”، ومافي ماهر مخرجة "هَش"، عندما تم إعلان الجائزة. 

وقالت ماهر: "من المهم جدًا بالنسبة لي أن أشارك أفلامي التي تحمل قصص من مجتمعي وأساعد في إيصال أصواتهم إلى جميع أنحاء العالم لأن هذا حقا أساسيا لنا في أن يتم رؤيتنا وسماعنا، لا أستطيع أن أفكر في هذه الجائزة إلا كخطوة قاطعة نحو إعادة تشكيل الوعي الجماعي من خلال السرد الأنثوي الذي نحن في أمس الحاجة إليه".

وقد نظمت السفارة الأمريكية في القاهرة وشركة فيلم إندبندنت خلال المهرجان هذا الأسبوع، ورشة عمل حول الإنتاج الإبداعي لمدة أربعة أيام، بقيادة صانعي الأفلام الأمريكيين أفريل سبيكس وكيلي توماس، تم تصميم ورشة العمل لدعم وتشجيع التعبير الإبداعي لصانعي الأفلام المصريين من خلال مشاريع الأفلام القصيرة وكانت متاحة لصانعي الأفلام الناشئين من أسوان والمحافظات المحيطة بها.

مهرجان أسوان جسر التعاون


وقد صرح روبن هاروتونيان، الوزير المستشار للدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بأن "الولايات المتحدة تفتخر بالشراكة مع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وبمهمتها المتمثلة في تعزيز الحوار بين الثقافات والعلاقات بين الشعوب". 

وأضاف: “المهرجان هو جسر لربط قصص عن النساء من جميع أنحاء العالم ولضمان سماع أصواتهن ورؤية قصصهن، لا يمكننا الانتظار لرؤية المشاريع النهائية لصانعي الأفلام المصريين الذين ستتاح لهم الفرصة لتطوير وعرض مشاريعهم في الولايات المتحدة من خلال جوائز "Film Residency".

ويحتفل مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بالسينما كوسيلة لتعزيز الحوار بين الثقافات ويعرض أفضل الإنتاج المصري والعالمي في الأفلام الوثائقية والقصيرة.

وتدعم شركة فيلم إندبندنت رواية القصص المرئية، من خلال مجتمع عالمي من الفنانين الذين يجسدون التنوع والابتكار وتفرد الرؤية، ويسعون إلى إلهام صانعي الأفلام وبناء جمهور لمشاريعهم والعمل على تنويع صناعة السينما.

وتعمل سفارة الولايات المتحدة في القاهرة بشكل تعاوني مع المهرجانات وصانعي الأفلام في جميع أنحاء مصر، حيث تقوم بدعوة صانعي الأفلام الأمريكيين لقيادة ورش العمل والمحاضرات الرئيسية لربط وتعزيز الشراكة الفنية والثقافية بين الولايات المتحدة ومصر.

​السفارة الأمريكية​ السفارة الأمريكية بالقاهرة أسوان مهرجان اسوان المرأة

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