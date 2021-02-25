تقرير الطب الشرعي لضحية قاضي الإسكندرية وأصدقائه: فضوا غشاء بكارتها

حصلت" الدستور" علي مستندات تقرير مصلحة الطب الشرعي حول اتهام «م. م»، 40 سنة، قاض بمحكمة استئناف، وصديقيه «صاحب مكتب مقاولات وأجهزة كهربائية» في واقعة خطف فتاة واغتصابها في فيلا بالساحل الشمالي، وتبين أن المتهمين قاموا بفض غشاء بكارة المجني عليها بالقوة.وذلك في القضية التي حملت الرقم 703 لسنة 2024 جنايات أول الرمل، والمقيدة برقم 7 لسنة 2021 كلي شرق اسكندرية.- تقرير الطب الشرعيو ثبت بالتقرير الطبي المبدئي الصادر من مستشفى العلمين والإدارة العامة للمعامل الطبية الشرعية بطنطا أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، تبين أن بها إصابات عبارة عن كدمات أعلى الثديين وسحجات متفرقة بالمنطقة الأنسية بالفخذين.كما ثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بالثدي الأيسر وأنها رضية وعلى غرار العقر الآدمي وإصابتها بسحج ظفري، ينشأ عن الضغط مع الجر بالظفر علي سطح الجلد بالفخذ والركبة والساق اليسرى وهي إصابات معاصرة لتاريخ الواقعة، وتشر مواضعها إلى تعرضها لعنف جنسي جنائي، وأن غشاء بكارتها من النوع اللحمي الحلقي السميك وعرضه حوالي 3مم ذو فتحة واحدة مركزية متوسط الاتساع وبيضاوي الشكل، شوهد به تمزق مدمم الحواف واصل حتي قاعدة المهبل الخلفية وحوله تكدم رضي.وأضاف التقرير أن تلك العلامات تشير إلى مواقعتها جنسيا في وقت يتفق وتاريخ الواقعة، كما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمعامل الطبية الشرعية بطنطا الآتي من خلال إجراء التحاليل اللازمة للأحراز المرفوعة من مسرح الجريمة، العثور على دم بالحرز الأول عبارة عن ملاءة سرير وثبت أن هذه الدماء تخص دماء بكارة الشاهدة الأولى.و الحرز الثاني كوفرته من القماش عليها حيوانات منوية اشتملت على البصمة الوراثية للمتهم الثالث، ووالحرز الثالث بداخلة منديل ورقي على بصمة وراثية للحمض النووي المستخلص من دماء المتهم الأول.