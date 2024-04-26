أستاذ الأورام بقصر العينى: لقاح الحزام النارى يوفر الحماية لمرضى ضعف الجهاز المناعى

قال الدكتور محسن مختار أستاذ الأورام بكلية طب القصر العيني إن اللقاح الذي تم طرحه اليوم للوقاية من فيروس الحزام الناري يوفر حماية مناعية للأشخاص ضد العدوى وهو أمر ذو أهمية إذا كان عمر الشخص 18 عامًا فأكثر ويعاني من ضعف بجهاز المناعة أو أي أمراض مزمنة أخرى.

ولفت الدكتور محسن مختار - في تصريح له اليوم - إلى أنه يوصي لهذه الفئة بالحصول على اللقاح للوقاية من المرض لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري نتيجه لضعف الجهاز المناعي.

يشار إلى أن الحزام النارى مرض يتسبب في أعراض مؤلمة نتيجة عدوى فيروسية تصيب الجلد والأعصاب ويسببها نفس الفيروس المتسبب في الإصابة بالجديري المائي، والذي قد تعرض معظم البالغين للإصابة به، حيث يبقى الفيروس خاملا في الأنسجة العصبية، ويمكن أن ينشط هذا الفيروس في وقت لاحق مسببا الإصابة بالحزام الناري.

آلام الأعصاب التالية للإصابة بالحزام الناري أكثر المضاعفات شيوعا

وتعد آلام الأعصاب التالية للإصابة بالحزام الناري هي أكثر المضاعفات شيوعا حيث يعاني منها حوالي 20% من المصابين، وتتمثل في ألم عصبي طويل الأمد في المنطقة المصابة بالحزام الناري والذي يمكن أن يستمر لعدة أشهر أو لفترة أطول، كما تشمل المضاعفات الأكثر خطورة الالتهابات الجلدية البكتيرية، وفقدان البصر أو السمع أو التذوق، والالتهاب الرئوي، وضعف العضلات.