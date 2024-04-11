الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

ياسر جلال يكشف معاناة مخرج "جودر" مع مرض "الحزام الناري" أثناء التصوير

ياسر جلال
ياسر جلال

كشف الفنان ياسر جلال عن تجربته في تجسيد شخصيتين في مسلسل "جودر"، وأكد أن تصوير إحدى الشخصيات قبل الأخرى كان نافعًا له في الظهور بشكل مميز أمام الجمهور، كما أثنى على نجاحه في تقديم الشخصيتين بطريقة أعجبت الجمهور كما تبين في الأيام الماضية.

وفي تفاصيل أخرى، أشار "جلال" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، إلى أن المخرج إسلام خيري، مخرج مسلسل "جودر"، عانى من مرض "الحزام الناري" أثناء تصوير العمل.

وأضاف: "وعلى الرغم من معاناته، أصر المخرج إسلام خيري على استكمال تصوير المسلسل خلال فترة مرضه، مما يبرز إصراره وتفانيه في العمل الفني".

مخرج مسلسل جودر جودر مسلسل جودر الفنان ياسر جلال ياسر جلال أسامة كمال سهرة دي إم سي المخرج اسلام خيري

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