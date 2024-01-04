"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك العديد من الدعوات لمغادرة الدولة اللبنانية في ظل الظرف الراهن بعد أن دعت وزارة الخارجية الألمانية رعايا في لبنان بالمغادرة على وجه السرعة، وخصوصا بعدما وصلت التطورات بين الجانبين المقاومة في لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات في قلب العاصمة بيروت.

توقعات بحدوث مزيد من التصعيد والقصف المتبادل

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية خلال رسالة على الهواء، أن العاصمة بيروت كانت منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية أكثر أمانا إلا أن التهديدات وصلت العاصمة بيروت؛ وهناك مزيد من التوقعات بحدوث مزيد من التصعيد والقصف المتبادل، وهناك مخاوف كبيرة من أي أحداث أمنية قد تحدث في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار الفترة المقبلة في ضوء التصعيد المستمر.

وتابع أن هناك توقعات أن تسير عدد من الدول في نفس مسار الخارجية الألمانية بدعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان، مؤكدا أنه على مدار الأسابيع الماضية كثرت مثل هذه التحذيرات.