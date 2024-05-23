الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"البورصة": بدء التعامل على أسهم شركة "ديجيتايز" بالسوق الرئيسية

البورصة
البورصة

بدأت البورصة المصرية، اليوم، التداول على أسهم شركة “ديجيتايز” للاستثمار والتقنية، بالسوق الرئيسية بدلًا من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة بنفس بيانات قيد أسهم بعد زيادة رأس المال، ونقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسية، بدلًا من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت البورصة، إنه سيتم اعتبارًا من جلسة تداول الخميس، الموافق 23 مايو، إدراج أسهم الشركة في السوق متوسطة النشاط المسموح عليها مزاولة آليات التعامل على الأسهم في الجلسة نفسها.

وتابعت: “كذلك التعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتُقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية”.

من جهته، قال هاشم السيد، رئيس شركة أودن، إن الشركة تعكف حاليًّا مع شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية على إنشاء صندوق استثمار مشترك، يستهدف الاستثمار في شركات الاتصالات، عبر الاستحواذ على حصص من هذه الشركات.

فيما قال يسري عتلم، رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، إنه من المتوقع إطلاق الصندوق في الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة متوقعة 5 مليارات جنيه، وذلك خلال فعاليات بجدء التعامل على اسهم الشركة بالسوق الرئيسية بالبورصة المصرية. كانت لجنة قيد الأوراق المالية قد قررت قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

وتقرَّر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لديجيتايز للاستثمار من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 96 مليون جنيه، موزعة على 96 مليون سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه مصري للسهم، والزيادة مسددة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم، على أن يكون سعر الفتح بالسوق الرئيسية (سوق متوسطة النشاط) هو آخِر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل.

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