الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

صعدت مؤشرات البورصة ، في مستهل تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء قوية نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أسهم منتقاة بالسوق.

صعود المؤشرات في المستهل

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 27401 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 33617 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11812 نقطة.

 وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.54%، ليصل إلى مستوى 5923 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.66% ليصل إلى مستوى 8593 نقطة.

 وأعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية المصدرة لعدد 60 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه.

فيما تراجع سهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 19.74%، مع بداية تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، وهي أول جلسة تداول بعد انتقاله للسوق الرئيسية للبورصة، ليصل إلى مستوى 2.48 جنيه.

وكانت البورصة قد أعلنت عن إدراج أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية في السوق متوسط النشاط المسموح عليه مزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتُقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

أسهم و مؤشرات لبورصة المصرية المؤسسات المالية المؤشر الرئيسي للبورصة شركة ديجيتايز للاستثمار

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