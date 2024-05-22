البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء على تباين، حيث صعدت المؤشرات الرئيسية بدعم من ارتفاع بعض الأسهم الكبرى والقيادية، فيما تراجعت المؤشرات الثانوية؛ نتيجة الهبوط الذي أصاب على بعض الأسهم المكونة لها وعلى رأسها الأسهم الصغيرة والمتوسط القيمة.

تبيان أداء الأسهم

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة طفيفة لم تتجاز الـ01.%، ليغلق عند مستوى 27227 نقطة، على خلفية الارتفاعات الذى شهدتها أسهم البنك التجاري الدولي، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية للدخان -إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

وتراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.35%، ليغلق عند مستوى 5891 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي انخفض بنسبة بلغت 0.16%، ليغلق عند مستوى 8536 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات جنيه.

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المفقيجة بالبورصة المصرية نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.