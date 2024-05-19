البورصة تربح 87 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد، لدى ختام معاملات اليوم الأحد– أولى تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أسهم منتقاة بالسوق، تلك التى قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

رأس المال السوقي يربح 87 مليار جنيه

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات نحو 87 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.752 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13.3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.4 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 4.49%، ليصل إلى مستوى 27315.83 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة بلغت 3.91%، ليصل إلى مستوى 5886.88 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100"، الذى قفز بنسبة بلغت 4.59%، ليصل إلى مستوى 8535.19 نقطة.