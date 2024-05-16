الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة بنحو واضح، في مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد المصريين والعرب، تلك التي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأجانب الأفراد.

صعود المؤشرات

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.73%، ليصل إلى مستوى 25500 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.72%، ليصل إلى مستوى 30962 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.89%، ليصل إلى مستوى 10994 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.74%، ليصل إلى مستوى 5516 نقطة، ما أسهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.72%، ليصل إلى مستوى 7930 نقطة.

أعلنت البورصة عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة بصندوق المؤشر عدد 3.07 مليون وثيقة بدلًا من 3.065 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي) 3 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمهندس للتأمين، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفتنس برايم للأندية الصحية، عدد 5.8 مليون سهم، 96.8 ألف سهم، 14 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 2010 أسهم، 13.9 مليون سهم، 411.6 ألف سهم، 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري- باندا" والعربية لحليج الأقطان، عدد 500 ألف سهم، 29568 سهمًا، على التوالي.

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