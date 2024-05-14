صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

صعدت مؤشرات البورصة ، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء– منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أسهم منتقاة بالسوق، تلك التي قابتلها عمليات بيع موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

ارتفاع المؤشرات في المستهل

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.37%، ليصل إلى مستوى 25475 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.23%، ليصل إلى مستوى 30930 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.37%، ليصل إلى مستوى 10969 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 5489 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي ارتفع بنسبة بلغت 0.18% ليصل إلى مستوى 7892 نقطة.