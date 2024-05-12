الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 56 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو كبير، لدى ختام معاملات اليوم الأحد – أول تعاملات الأسبوع - بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، تلك التي قابلتها عمليات شراء مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب على أسهم السوق المختلفة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 56 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و703 مليار جنيه، مقابل ترليون و 759  مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "اى جى اكس 30 " بنسبة بلغت 3.26 %، بما يعادل 847.24 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 25155.92 نقطة، كما المؤشر الثانوي " اى جى اكس 70 متساوي الأوزن " بنحو اكثر حدة بلغت نسبته 4 %، بما يعادل 230.28 نقطة، ليغلق عند مستوى 5528.09 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الاوسع نطاقا " اى جى اكش 100 متساوي الاوزن " بنسبة بلغت 4.01 %، ليغلق عند مستوى 7922.7 نقطة، وسط تداولاتت متوسطة بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 630.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 95.9 الف صفقة بيع وشراء.

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