البورصة تعاود الهبوط بختام تعاملات الأربعاء.. و"السوقى" يخسر 22.4 مليار جنيه

عاودت مؤشرات البورصة هبوطها الحاد من جديد، في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة باستمرار عمليات البيع الهيستيري للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق، بالإضافة إلى مبيعات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب، تلك التي قابلتها عملياتت شراء مشابهة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والمؤسسات الاجنبية على أسهم منتقاة بالسوق.

تراجع المؤشرات

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 22.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و759.4 مليار جنيه، مقابل تريليون و781.8 مليار جنيه بختام تعاملات، أمس الثلاثاء.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة بلغت 1.67%، ما يعادل 440.76 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 25988.93 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.86%، ليغلق عند مستوى 5750.71 نقطة، ما أسهم في امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيج إكس 100 متساوي الأوزان" الذي تراجع بنسبة 1.82%، لينهى التعاملات عند مستوى 8252.02 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 4.371 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 737.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 107.6 ألف صفقة بيع وشراء.