رئيس الرقابة لمالية: تحديث منظومة شهادات الإيداع يجذب المزيد من المستثمرين الجدد

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، إن قيام البورصة المصرية بتحديث نظام تداول شهادات الإبداع الدولية "gdr" يهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين الجدد، ويرسل صورة إيجابية للخارج.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لشهادات الإيداع الدولية، أن البنية التكنولوجية السليمة وحماية هذة الأنظمة أمر ضروري، حيث إن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بالعمل مع البورصة على رقمنة جميع المعاملات لتسهيل عملية التداول لزيادة معدلات التعامل والتيسير على المتعاملين.

آليات جديدة

وأضاف: لدينا 22 مليون شاب يحتاجون إلى آليات جديدة وحديثة تواكب العصر التكنولوجي في قطاعات التأمين وسوق رأس المال.

وأوضح أن تحليل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي هو أمر هام، وسيكون له دور أساسي في التعاملات المستقبلية، خاصة أن أول عملية رقمنة كانت من البورصة ومصر المقاصة.