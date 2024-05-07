تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

تباين أداء أسهم مؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- أول تعاملات الأسبوع بعد انقضاء عطلات أعياد الربيع على خلفية ضبابية المشهد السياسي الخاص بالمفاوضات بين قيادات حماس وإسرائيل الخاصة بوقف إطلاق النار فى غزة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إى جى إكس 30 بدعم من عمليات بيع قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، فيما ارتفع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.2%، ليصل إلى مستوى 26061 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.26%، ليصل إلى مستوى 31920 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 11246 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.19%، ليصل إلى مستوى 5807 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.22% ليصل إلى مستوى 8339 نقطة.