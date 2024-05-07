الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

تباين أداء أسهم مؤشرات البورصة المصرية،  لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- أول تعاملات الأسبوع بعد انقضاء عطلات أعياد الربيع على خلفية ضبابية المشهد السياسي الخاص بالمفاوضات بين قيادات حماس وإسرائيل الخاصة بوقف إطلاق النار فى غزة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إى جى إكس 30 بدعم من عمليات بيع قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، فيما ارتفع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.2%، ليصل إلى مستوى 26061 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.26%، ليصل إلى مستوى 31920 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 11246 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء  الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.19%، ليصل إلى مستوى 5807 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.22% ليصل إلى مستوى 8339 نقطة.

اسهم مؤشرات البورصة المصرية أعياد الربيع إسرائيل لمؤشر الرئيسي المؤسسات المالية

مواد متعلقة

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

كواليس قبول حماس هدنة غزة.. لماذا اشتعل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»