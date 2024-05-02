تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة ، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بعمليات بيع قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية وبعض من المتعاملين العرب الأفراد على أسهمٍ قيادية بالسوق، تلك التي قابلتها قوى شرائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على خلفية تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عام بقرار من مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.3%، ليصل إلى مستوى 25193 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.35%، ليصل إلى مستوى 30690 نقطة، ما ساهم فى تراجع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.33% ليصل إلى مستوى 10843 نقطة.

وتراجع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.02% ليصل إلى مستوى 5669 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى انخفض بنسبة بلغت 0.01% ليصل إلى مستوى 8116 نقطة.