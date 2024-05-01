شطب "ثقة" وزيادة رأسمال غاز مصر.. أبرز قرارات البورصة خلال جلسة اليوم

وافقت لجنة القيد بالبورصة، اليوم الأربعاء، على إخطار شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطبا إجباريًا، والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 4 ملايين جنيه موزع على عدد 4 ملايين سهم بقيمة اسمية 1 جنيه ‏مصري للسهم الواحد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وألزمت لجنة القيد، شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، بشراء اسهمها حرة التداول المملوكة لمساهميها الراغبين في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.

كما ألزمت بأن يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، كما يجوز لأي شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضمانًا لدين أو التزام، أن يبيع للشركة الأسهم المرهونة له وبذات السعر، وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بما يفيد سداد رسوم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأوصت اللجنة، عرض الشطب النهائي لقيد أسهم شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، من جداول البورصة على لجنة القيد بعد اخطارها من قطاع العمليات بالبورصة المصرية بتنفيذ عملية شراء الشركة لجميع الأسهم المعروضة للبيع من المساهمين وغيرهم من الدائنين المرتهنين، مع حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة المصرية، مع إخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذلك.

كما قررت لجنة القيد، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مستشفى النزهة الدولي، من 175.8 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه بزيادة قدرها 44.2 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها جنيه للسهم، (بواقع 0.251555548 مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة) تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2023.

وقررت اللجنة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية من 200 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، وقيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 8 جنيهات للسهم إلى جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 124.6 مليون جنيه موزعًا على عدد 124.6 مليون سهم بدلًا من 15.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، كما قررت لجنة القيد، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة غاز مصر من 2 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 961.5 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 480.7 مليون جنيه بإصدار عدد 48.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، تمويلًا من أرصدة احتياطي خاص، ومن أرصدة احتياطي عام بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022.