البورصة تسترد 44 مليار جنيه من خسائرها بختام تعاملات اليوم الأربعاء

استردت مؤشرات البورصة جزءًا من خسائرها السوقية بختام تعاملات، اليوم الأربعاء، أولى تعاملات شهر مايو، بدعم من عمليات شراء اسباقية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين العرب والمصريين الأفراد، تلك التي قابلتها قوي بيعية من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار الأجنبية والعربية على أسهمٍ منتقاة بالسوق.

صعود المؤشرات

وعوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 44 مليار جنيه من خسائرها التي منى بها على مدار الشهرين الماضيين، ليغلق عند مستوى تريليون و718 مليار جنيه، وسط تداولات متوسط بلغت قيمتها نحو 2.4 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 559.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 92.5 ألف صفقة بيع وشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 3.36%، ليغلق عند مستوى 25270 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 3.72%، ليغلق عند مستوى 30796 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 3.33%، ليغلق عند مستوى 10879 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.74%، ليغلق عند مستوى 5670 نقطة، ما أسهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي ارتفع بنسبة بلغت 2.25%، ليغلق عند مستوى 8117 نقطة.

