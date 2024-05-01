البورصة المصرية تحصل على 3 جوائز في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية

حصلت البورصة المصرية، على 3 جوائز في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية وذلك عن فئات:

1- أفضل بورصة عربية من حيث النمو السنوي للرسملة السوقية.

2- أفضل بورصة عربية من حيث عدد المستثمرين (العملاء) الجدد.

3- أفضل بورصة عربية من حيث معدل دوران رأس المال السوقي.

جاء ذلك تتويجا للتكامل والجهد المشترك من البورصة المصرية وشركات السمسرة وكافة أعضاء البورصة المصرية وسائر المؤسسات المالية العاملة بالسوق.

وقد تسلم أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية الجوائز في حفل أقامه اتحاد أسواق المال العربية وذلك ضمن فعاليات مؤتمره السنوي – إبريل 2024.

وصرح الشيخ بأن هذه الجوائز تعكس الأداء القوي والمتميز للبورصة المصرية في عام 2023 وقدرتها على تجاوز التحديات التي واجهتها. وأضاف رئيس البورصة: أتوجه بالشكر إلى كافة العاملين بالبورصة المصرية وشركات السمسرة المصرية وكافة عناصر سوق المال في مصر على عملهم الدؤوب لوضع البورصة المصرية في المكانة التي تستحقها، كما أتوجه بالشكر إلى كافة العملاء والمستثمرين المصريين والإقليميين والدوليين على ثقتهم في السوق المصري.