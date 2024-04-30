البورصة تخسر 90 مليار جنيه .. و"الرئيسي" يبدد جميع مكاسبه منذ مطلع العام

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الحادة، لدى ختام معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع هيستيرية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الاجنبية والعربية على أغلبية اسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين المصريين الأفراد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 90 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و674.6 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 6.01 %، بما يعادل 1562.55 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 24448.73 نقطة، ليبدد جميع مكاسبه التى حققها منذ بداية العام الجاري، كما هبط المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 4٫92 %، ما يعادل 288.67 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 5573.72 نقطة، الأمر الذى ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الاوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى هبط بنسبة بلغت 5.22%، لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 7938.73 نقطة، وسط تداولات متوسط بلغت قيمتها نحو 3.522 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 668.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 105.3 ألف صفقة بيع وشراء.