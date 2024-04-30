الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مدفوعة بمبيعات الجانب والعرب..

البورصة تعاود الهبوط من جديد بمستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

عاودت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الواضحة، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات شراء مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين على أسهم منتقاة بالسوق.

تراجع المؤشرات

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.08%، ليصل إلى مستوى 25731 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.96%، ليصل إلى مستوى 31414 نقطة، في الوقت الذى انحفض فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.85%، ليصل إلى مستوى 11103 نقاط.

في سياق متصل، تراجع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.3%، ليصل إلى مستوى 5844 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى هبط بنسبة بلغت 0.37%، ليصل إلى مستوى 8344 نقطة.

أسهم و مؤشرات لبورصة المصرية عمليات بيع مكثفة المؤسسات المالية صناديق الاستمثار الاجنبية المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30

مواد متعلقة

البورصة تسترد 73 مليار جنيه من خسائرها بختام التعاملات

الأكثر قراءة

عاجل| عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة شاب حول "طبيبة التجمع" إلى أشلاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

أطباء بلا حدود: هجوم إسرائيل على رفح كارثة لا يمكن تصورها

الإعلام العبرى: أمر باجتياح رفح الفلسطينية حال رفض حماس "صفقة التبادل"

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو