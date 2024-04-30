البورصة تعاود الهبوط من جديد بمستهل تعاملات اليوم

مدفوعة بمبيعات الجانب والعرب..

عاودت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الواضحة، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات شراء مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين على أسهم منتقاة بالسوق.

تراجع المؤشرات

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.08%، ليصل إلى مستوى 25731 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.96%، ليصل إلى مستوى 31414 نقطة، في الوقت الذى انحفض فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.85%، ليصل إلى مستوى 11103 نقاط.

في سياق متصل، تراجع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.3%، ليصل إلى مستوى 5844 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى هبط بنسبة بلغت 0.37%، ليصل إلى مستوى 8344 نقطة.