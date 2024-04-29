البورصة تسترد 73 مليار جنيه من خسائرها بختام التعاملات

استردت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية جزءًا من خسائرها السوقية التي منيت بها منذ نهاية شهر مارس الماضي، مدعومة بعمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين المصريين الأفراد على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وعوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 73 مليار جنيه من خسائره السابقة، ليصل إلى مستوى تريليون و764.7 مليار جنيه.

واسترد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" ما نسبته 5.57% من خسائره، بما يعادل 1371 نقطة، ليغلق عند مستوى 26011.28 نقطة، كما عوض المؤشر الثانوي "أى جى إكس 70 متساوي الأوزان" ما نسبته 2.59%، بما يعادل 148.2 نفطة، لينهي التعاملات عند مستوى 5862.39 نقطة، ما أسهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى صعد بنسبة بلغت 3.34%، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 8376.11 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 2.77 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 662.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 89.6 ألف صفقة بيع وشراء.