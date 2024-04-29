الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البورصة تسترد 73 مليار جنيه من خسائرها بختام التعاملات

البورصة
البورصة

استردت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية جزءًا من خسائرها السوقية التي منيت بها منذ نهاية شهر مارس الماضي، مدعومة بعمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين المصريين الأفراد على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وعوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 73 مليار جنيه من خسائره السابقة، ليصل إلى مستوى تريليون و764.7  مليار جنيه.

واسترد  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" ما نسبته 5.57% من خسائره، بما يعادل 1371 نقطة، ليغلق عند مستوى 26011.28 نقطة، كما عوض المؤشر الثانوي "أى جى إكس 70 متساوي الأوزان" ما نسبته 2.59%، بما يعادل 148.2 نفطة، لينهي التعاملات عند مستوى 5862.39 نقطة، ما أسهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى صعد بنسبة بلغت 3.34%، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 8376.11 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 2.77 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 662.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 89.6 ألف صفقة بيع وشراء.

أسهم و مؤشرات البورصة المصرية خسائرها السوقية راس المال السوقي الشركات المقيدة المؤشر الرئيسي للبورصة

مواد متعلقة

حسم الجدل بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 77 مليار جنيه بختام التعاملات

الأكثر قراءة

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق